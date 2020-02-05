حقوقيون عن اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة.. شرابي: المادة 10 تحتاج إلى تعديل.. عمرو نصار: أولى الخطوات على الطريق الصحيح

عمرو نصار: اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة أولى الخطوات على الطريق الصحيح

هيثم شرابي: المادة 10 في اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة تحتاج لتعديل

وافقت لجنة التضامن على المادة 10 من مشروع قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، والتى تحدد مهام الصندوق، نصت المادة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة وعلى الأخص ما يأتى:





1: العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص الملتحقين به بالفعل.





2- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.





3- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.





4- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى حياة الإعاقة والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.





5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.





6- التعاون مع كافة الوزارات والجهات لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.





يذكر أن لجنة التضامن تناقش اليوم مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وهبة هجرس فى نفس الموضوع.





وفي نفس السياق قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إن اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة هي أولى خطوات على الطريق الصحيح لتغير نظرة ذوي الإعاقة في الحكومة والمسئولين من تهميش وإهمال لهذا الملف.





وطالب عمرو نصار، في تصريح لـ"صدى البلد"، بالاهتمام جيدا بذوي الإعاقة ووصول جميع مستحقاتهم لأنهم عانوا كثيرا من الإهمال والتهميش.





وأكد عمرو نصار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاهتمام بذوي الإعاقة منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية.





وأوضح نصار أن موارد هذا الصندوق ستكون من خلال توفير التكافل الاجتماعي عبر التبرعات وغيرها وكذلك من قبول التبرعات والهبات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه الدولة لدعم هذا الصندوق الحيوي بالنسبة لأصحاب ذوي الإعاقة.





قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة الواردة في المادة 10 جيدة ولكنها تحتاج إلى توفير أمور اجتماعية مثل المساهمة في تكاليف زواج البنات وتجهيز البيوت وتسهيل إجراءات الحج والعمرة.





وأضاف شرابي أن فكرة الصندوق الخاص بذوي الإعاقة فكرة رائعة تتفق مع المواثيق الدولية.





وأكد شرابي أن عمل هذا الصندوق سيكون بعيدا عن الدعم الذي تقدمه الحكومة لأصحاب ذوى الإعاقة، منوها أن اللجنة سعت إلى أن تكون مواد القانون واضحة بشأن الدعم المقدم من الصندوق لتحقيق أكبر استفادة لأبناء هذه الفئة من المجتمع دون النظر إلى دعم الحكومة لها.





يذكر أن الصندوق هدفه دعم ذوى الإعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.