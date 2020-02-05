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ثقافة

أمّن حسابك.. كتاب جديد لتأمين ومواجهة السرقات والاختراق

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:22 ص
كريم ماهر
كريم ماهر
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قسم الثقافة
يستعد كريم ماهر، الخبير في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، لطرح كتابه الأول والذي يأتي بعنوان "أمن حسابك".

ويسارع كريم ماهر الزمن، لإنهاء كتاب "أمن حسابك" خلال الساعات الجارية؛ من أجل طرحه في الأسواق للقراء.

وجاءت فكرة كريم ماهر بتأليف الكتاب، في ظل أنتشار السوشيال ميديا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وترتب على ذلك انتشار السرقات باختراق الهواتف الشخصية ومعرفة أماكن احداثيات الشخص عبر GPS وغيرها من الحيل المختلفة.

ويتحدث الكتاب الذي يستعد كريم ماهر لطرحه عن السوشيال ميديا وكيفية تأمين الحسابات الشخصية، وشرح الخطوات التي يحتاجها كل فرد لتأمين نفسه من خطر الاختراق.

كما يستفيض كريم ماهر بشكل أكبر خلال كتابه الأول، عن الطرق والحيل المختلفة التي يستغلها المخترقون لاسقاط الضحية، وطرح عدد من التعليمات للتصدي لأي شخص يحاول اختراقات الحسابات المختلفة.

وكان كريم ماهر قد أعلن في تصريحات إذاعية، أن مجال السوشيال ميديا لا ينتهي، ومع التطورات الكبيرة في التكنولوجيا والاعتماد على السوشيال ميديا بشكل كبير، يحتاج كل فرد للتثقيف منعًا للوقوع في فخ الاختراق.

وأشار كريم ماهر، والذي يعد أحد المصنفين كخبراء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيطرح الكتاب بناء على طلب عدد كبير من المقربين، وأنه سيتحدث بشكل مستفيض عن الاختراق وكيفية تأمين الحسابات.
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