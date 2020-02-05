لأول مرة بوادى النطرون.. أسوان للفنون الشعبية تبهر أهالى المناطق المحرومة

قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، أولي فعاليات عروضها الاستعراضية على مسرح قصر ثقافة وادى النطرون، وسط حضور غفير من المواطنين وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لوصول الخدمات الثقافية للمناطق النائية والمحرومة بالظهير الصحراوى لأول مرة.





بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء قصر ثقافة وادي النطرون تلاها فيلم قصير عن مدينة أسوان ومعالمها الأثرية والسياحية، وأعقبها عرض فنى استعراضي لفرقة أسوان للفنون الشعبية وتقديم استعراضاتها الفنية وسط حضور جماهيرى كبير تفاعل معها خلال تقديم فقراتها التى تمثل تراث أسوان الغنائى والفلكلورى والاستعراضى ومنها،:" مرحب بالضيف الغالي، الألعاب الشعبية، والسوق السياحي، والكف الجعفري والنجراشات ومجموعة من الأغانى النوبية"، وفى ختام الاحتفالية تم تكريم وتقديم الشهادات التقديرية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.





وأشار محمد مصطفى البسيوني وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، إلى تقديم عرض آخر اليوم الأربعاء على مسرح قصر ثقافة دمنهور، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي وسط جميع فئات المجتمع بكافة المجالات الثقافية والفنية خلال إجازة نصف العام الدراسي.





يذكر أن فرقة أسوان تأسست عام 1974 ومن أشهر رقصاتها "الأراجيد" وهى عبارة عن تناغمات صوتية وحركية، ورقصة بين الشباب والفتيات على أنغام الدف، وتعد من أبرز الرقصات في حفلات النوبة القديمة، رقصة "الكارج" تعبر عن جمع البلح والرسم بفروعه على جدران المنازل، رقصة "السبوع" تعبر عن العادات والتقاليد الأسوانية بعد مرور 7 أيام على مولد الطفل، رقصة "البشارية" إحدى الرقصات المميزة لقبيلة البشارية، التى تعيش جنوب شرق أسوان، رقصة "الكف" تقدم إيقاعات معبرة يؤديها الراقصون بأيديهم، وهى مستوحاة من قبائل الجعافرة، إحدى قبائل محافظة أسوان، رقصة "النجرشاد" وهى رقصة تعبيرية تشمل مجموعة من الأغانى والايقاعات النوبية، رقصة "السوق" تعبر عن حركة البيع والشراء في البازارت السياحية.



