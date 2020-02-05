أمونيكي يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. ويثني على رباعي الفريق

وجه إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة رسالة إلى جماهير النادي الأهلي عقب توليه مسئولية الفريق الفيومي .





وقال أمونيكي خلال حلوله ضيفًا على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي": "أشكر جماهير الأهلي بشدة التي تساندني وتدعمني وتلتقط معي الصور التذكارية عندما حضرت إلى مصر، وهذا هو جمال كرة القدم رغم احترافي في الزمالك خلال فترة التسعينيات".





وتذكر النجم النيجيري أربعة نجوم عاصرهم بصفوف الأهلي، قائلا: "أتذكر الرباعي إبراهيم وحسام حسن والحارس أحمد شوبير والمهاجم محمد رمضان، كانوا لاعبين كبارا وأصحاب قيمة كبيرة".