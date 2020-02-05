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فن

إنجي شرف تكشف أسباب قبولها لـ مسلسل الضاهر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:00 ص
إنجي شرف
إنجي شرف
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شيرى نبيل
قالت الفنانة إنجي شرف إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد، والذي عرض مؤخرًا.
وصرحت إنجي لـ"صدى البلد"، عن أسباب قبولها للمسلسل: أسباب كثيرة جذبتني للمشاركة في مسلسل "الضاهر" أبرزها أن الدور الذي قدمته جديد عليّ، ولم أقدّمه من قبل، أيضًا القصة التي يناقشها العمل جديدة حيث تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله؛ بسبب مساعدته لهم، ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل، بالإضافة إلى وجود النجم محمد فؤاد والفنان حسن يوسف، فهؤلاء الفنانين إضافة الي أي عمل فني.

 مسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، من تأليف تامر عبدالمنعم، وبطولة محمد فؤاد، ورغدة، وحسن يوسف، ومادلين طبر، وإنجى شرف، ومن إخراج ياسر زايد .
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