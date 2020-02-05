أبرز فيديوهات التوك شو | أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. بشرى سارة.. استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في 2020

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددا، من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

قام الإعلامي أحمد موسي بمقاطعة ضيفه على الهواء، المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، وقام بقراءة خبر عاجل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك طائرة خاصة تهبط بعد قليل على متنها عدد 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن.

لحظة وصول 32 صيادًا تم احتجازهم في اليمن.. فيديو

عرض الإعلامى أحمد موسي، فيديو مباشر من مطار القاهرة، يرصد لحظة وصول 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن.

وقام موسى بمقاطعة ضيفه على الهواء، المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، وقام بقراءة خبر عاجل.

يغنيان مهرجانات أثناء القيادة.. شابان يوثقان لحظة موتهما في بث مباشر على فيس بوك

حذر الإعلامي رامي رضوان، من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، موضحًا أن البعض يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة.

وعرض رامي رضوان، ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، مقطع فيديو لشابين قاما بعمل بث مباشر على موقع فيس بوك وهما يغنيان على أنغام مهرجان أثناء القيادة؛ مما أدى إلى اصطدام سيارتهما بسور ووفاتهما.

عادات غذائية غريبة ومرعبة وراء ظهور فيروس كورونا في الصين.. فيديو

عرضت قناة "العربية"، مقطع فيديو يوضح سبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأوضح الفيديو أن الصينيين يأكلون كل شيء على وجه الأرض، وهذا ما تسبب في انتشار المرض حول العالم بسبب الأطعمة الغريبة التي يأكلونها.

وتابع أن من هذه الأطعمة أطباق غريبة تثير اشمئزاز كثيرين ومنها حساء دم البط وحساء الخفافيش وطبق عيون سمك التونا وحساء لعاب الطيور والعقارب المشوية.

هوب هوب.. إبراهيم فايق: رضا عبد العال بيتعبني وصعب السيطرة عليه.. فيديو

قال إبراهيم فايق الإعلامي الرياضي ، إن حسام والكابتن ابراهيم أخلصا لنادى الزمالك بغض النظر عن حالات الجدل التي تثار في هذه القصة .

وأضاف إبراهيم فايق خلال لقائه في برنامج 90دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن اللاعب رضا عبد العال يرهقني ويتعبني جدا لان الامساك به صعب ويجب علينا الجلوس سويا للاتفاق علي سيم معين بيننا وقمنا باختراع " هوب هوب" .

وأوضح إبراهيم فايق ، أن تركيبة رضا عبد العال عجيبة جدا وهو سريع الانفعال والغضب ولكن من السهل مصالحته .

كان محكوما عليه بالسجن عامين.. رجائي عطية يكشف تفاصيل دفاعه عن سامح عاشور

كشف المحامى والمفكر رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين، تفاصيل دفاعه عن نقيب المحامين الحالي سامح عاشور فى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن عامين والمعروفة بـ التعليم المفتوح.

وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه دافع عن نقيب المحامين للدفاع عن النقابة وليس شخص سامح عاشور.

وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أنه لا يجوز أن يحبس نقيب المحامين، وكشف أنه حصل على له البراءة فى القضية" .

ضبط راقصة بالبحر الأحمر.. تحمل كارنية نقابة المحامين.. رجائي عطية يعلق

قال المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، إنه تقدم للترشح على منصب النقيب بناء على طلب من بعض المحامين.

وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن تنقية جداول نقابة المحامين لا بد أن تتم بالقانون وليست بالقوة.

وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن هناك موضوعا غريبا وهو " تم ضبط راقصة فى البحر الأحمر، وأثبت أنها على درجة استئناف" .

أحمد موسى يكشف قصة كارثية في الشهر العقاري بـ الإسكندرية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشهر العقاري كان به مشكلات كثيرة وتم عمل أكثر من حلقة عن تلك المشكلات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستشار عمر مروان وزير العدل منذ أن تولى المنصب وهو يقوم بوضع حلول إيجابية لبعض المشكلات فى الشهر العقاري.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الزحام الذى كان موجودا فى الشهر العقاري سيختفى فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن وزير العدل سيقوم بوضع كاميرات فى بعض مكاتب الشهر العقاري التي تتسم بالزحام.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن هناك واقعة غريبة تمت في الشهر العقاري بالإسكندرية وقال "فى مواطن راح الشهر العقاري الساعة 11 ونصف، وعندما تحدث مع أحد الموظفين أمره بأن يعود غدًا لإجراء ما يريد.. خلصنا تعالى بكرة".

بشرى سارة.. استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في 2020

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقريرا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية يشيد باستمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مؤكدة أنه أحد أفضل العملات أداءً خلال عام 2019.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى أن هناك تدفقات دولارية قدرها 1.7 مليار دولار للبنوك المحلية، وهذا يعني أن الدولار عاد إلى وضعه الطبيعي بعد أن تحول من عملة لسلعة يباع ويشترى خلال فترة الفوضى.