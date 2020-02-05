كيف تنبئنا قشرة الأرض بـ مصير الكوكب ؟

ماذا يحدث للحياة عندما تزداد حرارة الكوكب أو تنخفض بشكل كبير؟، ماذا حدث بعد انقراض الديناصورات؟، هل يمكن لطبقات الأرض أن تخبرنا بمصير الكوكب ؟، هذه التساؤلات التي تدور في ذهن العلماء دفعتهم لدراسة جديدة تختص بالطبقات العميقة للأرض.





ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، ففي الشهر الماضي قام مجموعة من العلماء بدراسات مستمرة كمحاولة للتنبؤ بالمستقبل، واختصت هذه الدراسات في حقبة نهاية الديناصورات، من خلال دراسة تاريخ طبقات الأرض وتحليل الرواسب والصخور القديمة في جنوب المحيط الهادئ.