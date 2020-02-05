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منوعات

كيف تنبئنا قشرة الأرض بـ مصير الكوكب ؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:14 ص
قاع المحيط
قاع المحيط
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أماني إبراهيم
ماذا يحدث للحياة عندما تزداد حرارة الكوكب أو تنخفض بشكل كبير؟، ماذا حدث بعد انقراض الديناصورات؟، هل يمكن لطبقات الأرض أن تخبرنا بمصير الكوكب ؟، هذه التساؤلات التي تدور في ذهن العلماء دفعتهم لدراسة جديدة تختص بالطبقات العميقة للأرض.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، ففي الشهر الماضي قام مجموعة من العلماء بدراسات مستمرة كمحاولة للتنبؤ بالمستقبل، واختصت هذه الدراسات في حقبة نهاية الديناصورات، من خلال دراسة تاريخ طبقات الأرض وتحليل الرواسب والصخور القديمة في جنوب المحيط الهادئ.

قال أنتوني كوبرز، أستاذ الجيولوجيا البحرية بجامعة ولاية أوريجون إنه تم تسجيل جميع أعمال المحيطات وبيئة الأرض ومناخها في الرواسب في هذه المنطقة، وقام العلماء بالحفر للتوصل إلى الرواسب في قاع المحيط.

واجتياز قشرة المحيط الهادئ يستدعي اختراق باطن أرض المحيط بعمق حوالي 7 كم، ورغم صعوبة الأمر إلا أنها تعتبر أقرب منطقة للحصول على عينات من الأرض لم تتغير بعوامل الزمن، وبدءت أعمال التنقيب في المحيطات منذ أواخر الخمسينيات وأوائل الستينات، من خلال مشروع أمريكي حاول التنقيب للوصول إلى القشرة على عمق يصل إلى 183 مترا.

بعد مرور كل هذه الاعوام استطاعت السفينة اليابانية تشيكيو في عام 2019 التقاط العينات المطلوبة، وقدم الحفر في المحيطات دليلًا على نظرية تكتونية الصفائح وهي حركة الصفائح التي تتكون من الطبقة الخارجية الصخرية للأرض، وعلى مدار عدة عقود كانت السفينة JOIDES Resolution هي المسئولة عن التنقيب عن النفط  والحفر في أعماق المحيطات.
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