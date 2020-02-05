AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم طارق: الزمالك فاوضني.. والبدري اطمأن على إصابتي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:06 ص
كريم طارق لاعب نادي
كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش
Advertisements
حسام الحارتي
أكد كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش، أن الإصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، منذ مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالجولة قبل الماضية من الدوري.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": أنه أصيب بشد في العضلة الخلفية وتغيب عن فريقه لمدة 15 يوما.

وأضاف أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أطمئن عليه خلال تواجده في مدرجات استاد جهاز الرياضة العسكري بمباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

وأكد أنه تلقى مفاوضات من بعض الأندية خلال الفترة الماضية، ولكن تركيزه حاليا مع طلائع الجيش.

وأتم أنه تلقى عرض من الزمالك ولكن بشكل غير رسمي خلال الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة نبيه: الحكم مازال مبكرا على كارتيرون مع الزمالك رغم خبرته في الدوري

كريم طارق يكشف عن سبب فوز طلائع الجيش على الزمالك.. فيديو

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

عصام مرعي: طارق حامد يتحامل على نفسه من أجل الزمالك

بعد ثلاثية الاتحاد.. طارق يحيى يقدم استقالته من تدريب طلائع الجيش

بعد استقالة طارق يحيى.. بسيوني يقود الطلائع في ودية الإنتاج الحربي اليوم

ترشيحاتنا

نقاش ينهي حياته بعد قتله زوجته وأولاده الثلاثة في البحيرة

وفاة والدة الفنانة هبة السيسي

الطفل الحي الميت.. ولد كفيفاً وأصماً وبرأس أضعاف جسده .. صور

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة جديدة لـ جماهير الأهلي.. تفاصيل سارة

عقب رحيل نجم الفريق لـ الأهلي.. «البطاوي» يكشف خطة الاستثمار في سيراميكا كليوباترا

موجز اخبار الفن.. سر اسم بولا للراحلة نادية لطفي.. نقل مخرج لص بغداد للمستشفى.. ونورهان بفستان زفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل