كريم طارق: الزمالك فاوضني.. والبدري اطمأن على إصابتي

أكد كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش، أن الإصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، منذ مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالجولة قبل الماضية من الدوري.
وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": أنه أصيب بشد في العضلة الخلفية وتغيب عن فريقه لمدة 15 يوما.
وأضاف أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أطمئن عليه خلال تواجده في مدرجات استاد جهاز الرياضة العسكري بمباراة الاتحاد السكندري بالدوري.
وأكد أنه تلقى مفاوضات من بعض الأندية خلال الفترة الماضية، ولكن تركيزه حاليا مع طلائع الجيش.
وأتم أنه تلقى عرض من الزمالك ولكن بشكل غير رسمي خلال الفترة الماضية.