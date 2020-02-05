كريم طارق: الزمالك فاوضني.. والبدري اطمأن على إصابتي

أكد كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش، أن الإصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، منذ مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالجولة قبل الماضية من الدوري.



