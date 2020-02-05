بحوزته 450 ألف جنيه مقلدة.. ضبط أخطر العناصر المتخصصة في تزوير العملات بالجيزة

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطل لقيامة بتزوير العملات المحلية.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام / عاطل 50 سنه ومُقيم دائرة قسم الأهرام والمطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية "شيك بدون رصيد ، نصب تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 36 سنة وكفالات بلغت 13,300 جنيه بتقليد العملات المحلية وتزوير المُحررات الرسمية متخذًا من شقة كائنة بدائرة مركز كرداسة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة" وتوكيلات خاصة وكشوف إفراج جمركى لدراجات نارية "توك توك" جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية" وطباعة ألوان ماركة HP و مبلغ 450 ألف جنيه مُقلدة (220 ألف جنيه فئة 200 جنيه 100 ألف جنيه فئة 100 جنيه - 130 ألف جنيه فئة 50 جنيه) ومبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن (عدد 5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع") .





بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 120 جنيها عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه فى مقابل مادى .