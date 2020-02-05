سعد سمير: لا يوجد فريق في ربع نهائي أفريقيا يملك تاريخ النادي الأهلي

قال سعد الدين سمير، مدافع الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن الفرق التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تمتلك إمكانيات قوية جدًا وتعد من كبار القارة السمراء.





وكان الأهلي قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي.





وأضاف سعد الدين سمير في تصريحاته بفضائية "النهار": "الفرق المتواجدة في دور الثمانية لا تمتلك ربع تاريخ الأهلي".





وتابع: "نريد العمل والتركيز، نحن حاليًا في أصعب مرحلة من الموسم، والبطولة الإفريقية ينتظرها جمهور الأهلي وهدفنا كلنا واحد وهو البطولة".





وعن بطولة كأس السوبر، قال سعد: "هدفنا حصد كل البطولات التي نشارك فيها، نواجه ناديًا كبيرًا والمنافس التقليدي لنا له اسمه وتاريخه".



