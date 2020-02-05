نوع مهمل من الخضراوات يحميك من السكتة الدماغية والجلطات

يعد البنجر من الخضراوات المهملة على الرغم من فوائده الصحية فهو يساعد فى خفض ضغط الدم وفى الوقت نفسه يساعد فى توسيع الأوعية الدموية وهذا بدوره يقلل من ضغط الدم وفقدان الوزن إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







1-فوائد البنجر فى تعزيز صحة القلب





البنجر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب وجود النترات.. بالإضافة إلى ذلك ، يقلل الألياف الموجودة في الشمندر من مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية عن طريق زيادة الكوليسترول الحميد (الجيد) في الجسم والتى قد تكون أحد أسباب الإصابة بالجلطات.







2-فوائد البنجر فى فقدان الوزن







البنجر منخفض في السعرات الحرارية ويتكون من الماء والألياف ، مما يجعلها نباتًا مثاليًا لفقدان الوزن. من المعروف أن الألياف تساعد على تسريع عملية إنقاص الوزن عن طريق قمع شهيتك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت ، مما يقلل من السعرات الحرارية الكلية.







4. فوائد البنجر فى تحسين صحة الدماغ







وجود النترات في جذر البنجر قد يحسن الوظيفة العقلية والمعرفية. مما يزيد من تدفق الدم إلى المخ ، مما يحسن وظائف المخ ويقلل من خطر الخرف لدى كبار السن .







5. يحارب الالتهاب





البنجر له خصائص مضادة للالتهابات. استهلاك هذه الخضار سيساعد في تقليل الألم والانزعاج المرتبط بالتهاب.





6. يمنع فقر الدم







يمتلك البنجر كمية كبيرة من الحديد ، وهو معدن أساسي يزيد من مستويات الهيموجلوبين في الدم ويمنع تطور فقر الدم و تحتوي الخضروات أيضًا على فيتامين C ، المعروف بامتصاصه للحديد بشكل أفضل.





7. يحارب السرطانات







المكونات الكيميائية ومضادات الاكسدة فى البنجر تحول دون تحور الخلايا السرطانية







8 . يعزز صحة الجهاز الهضمي





البنجر مصدرًا ممتازًا للألياف ، وهو معروف بتحسين عملية الهضم ، والحفاظ على صحة الأمعاء

