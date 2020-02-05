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رياضة

حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي رمضان صبحي .. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:06 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن عددًا من المواقع أعلنت خلال الساعات الأخيرة، تجدد إصابة اللاعب الشاب رمضان صبحي، نجم الأهلى.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»،  إنه لا يمتلك معلومة مؤكدة بشأن إصابة رمضان صبحي، ولكن القائمين على «الماتش»، تواصلوا مع اللاعب، والذى نفى التقارير التى تتحدث عن تجدد إصابته.

وكان خالد محمود، طبيب الأهلي، قد أوضح أن رمضان صبحي سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس ، على ملعب الدفاع الجوي.
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