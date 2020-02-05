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منوعات

عروس تنهار في البكاء قبل زفافها بساعات وتلغي جلسة التصوير

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يوم الزفاف بالنسبة للسيدات، من أهم أيام حياتهن، فالواحدة منهن تحاول دائما اختيار أشخاص لتخفيف توترها وتهدئتها ومحاولة إسعادها وعادة تختار الصديقات المقربات لأنهن الأكثر قربا من قلبها.
ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن إحدى العرائس تعرضت لموقف لا تحسد عليه قبل زفافها بساعتين، حيث بكت قبل بداية الحفل وأفسدت دموعها، الفستان، ومستحضرات التجميل على وجهها . 

وانهارت العروس في البكاء بعد علمها بأن صديقتها المقربة، حامل في الشهر الثاني، ولن تتمكن من إلتقاط الصور التذكارية معها نظرا لزيادة وزنها . 

ولم يتفهم العريس أن ذلك السبب البسيط كافٍ أن يفسد فرحتها في يوم هام كهذا؛ فبدأ يصرخ في وجهها ليبدأو حفل الزفاف، إلا أنها رفضت النزول، حتى بدأ جلسة التصوير بدون صديقتها.
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