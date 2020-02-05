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رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد إقصاء شروزبري من كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ16 ليضرب موعد مع تشيلسي بعد الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

وتعاد المباراة بين ليفربول و شروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وسيلعب نادي ليفربول مباراته المقبلة يوم السبت الموافق 15 من شهر فبراير لعام 2020 الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضد فريق نورويتش سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف، وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.

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