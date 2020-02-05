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فن

أحمد مكي يبدأ عرض حزلقوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
يبدأ الفنان أحمد مكي عرض المسرحية الكوميدية "حزلقوم" في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء الرياض".

وفي تصريحات لبرنامج MBCTrending، قال أحمد مكي إن المسرحية تناقش موضوعا مهما بأسلوب كوميدي بسيط، وسيكون الجمهور على موعد مع العديد من الشباب الجدد، إلى جانب نجوم المسرحية، وكشف أنه يقدم في المسرحية شخصية كوميدية جديدة لم يقدمها في السابق، بخلاف الشخصية الشهيرة "حزلقوم"، التي قدمها في عدة أعمال فنية مثل مسلسل "الكبير أوي"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وغيرها.

مسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي
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