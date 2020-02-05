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فن

روجينا مذيعة في أسود فاتح مع هيفاء وهبي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:56 ص
روجينا
روجينا
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شيرى نبيل
تجسد الفنانة روجينا فى أحداث مسلسل "أسود فاتح"، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل شخصية مذيعة .تعمل في قناة فضائية.


أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح،  ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد،  حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد،  مصطفى يوسف، لاشينة لاشين.

من ناحية أخرى تشارك روجينا في مسلسل "البرنس"، من إنتاج سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجريتلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سام.

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