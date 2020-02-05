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منوعات

ميلاد جنين بساقين مقلوبتين والسبب هذا المرض | صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
صدمت أم إنجليزية أمها عندما علمت أن جنينها مصاب بانشقاق العمود الفقري ويحتاج إلى إجراء العملية الجراحية أثناء وجوده في الرحم، وزاد حزنها عندما ولد الطفل بساقين مقلوبتين.

كانت الأم "جوان كريلين" والتي تبلغ من العمر  37 عامًا، حاملًا في أسبوعها الـ  20، تجري فحصها المعتاد ولكن الأنباء لم تكن مبشرة على الإطلاق، حيث أخبرتها الطبيبة بأن الجنين ليس في حالته الطبيعية وتغير مسار الحمل ليصبح الجنين في خطر ويحتاج لإجراء عمليات جراحية.

بعد 6 أسابيع همت الأم بالسفر من بريطانيا إلى بلجيكا في الأسبوع الـ 26  من الحمل  لمحاولة علاج انشقاق العمود الفقري لطفلها الذي لم يولد بعد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وضعت الأم طفلها في حالة صحية ميؤس منها وهي ساقان مقلوبتان، فيما  ذكر الأطباء أنه يعاني من هدرسيبالس (سائل في المخ)، وظلت في المستشفيات لمعالجة الطفل، وأوضح الأطباء أن حالة الطفل بعد العمليات الجراحية لا تكون واضحة إلا مع  نموه.

وقالت الأم :"عندما اتحسس قدميه، لا يتحركان على الإطلاق لا يثبتهما، من الواضح أنه ليس لديه أي شعور"، وأضافت أنه سيكون فاقد الإحساس بقدميه ومن المفترض ان يخضع لعملية أخرى لعلاج هذا الامر.

يحدث انشقاق العمود الفقري عندما لا يتطور العمود الفقري والحبل الشوكي للطفل بشكل صحيح في الرحم، وفقًا للتقارير الطبية. 

ميلاد جنين بساقين مقلوبتين والسبب هذا المرض | صور
ميلاد جنين بساقين مقلوبتين والسبب هذا المرض | صور
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