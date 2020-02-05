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ثقافة

خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:23 ص
خبيرة يابانية تعلم
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا
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أحمد النشوقي
نظّمت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة اليابان لتبادل الثقافات، عددًا من ورش العمل؛ لتعليم الأطفال المكفوفين وضعاف البصر الرسم والتصوير.

وقامت الفنانة اليابانية "ساتولي" خبيرة تعليم المكفوفين للرسم والتصوير حول العالم، بتدريب 25 من المكفوفين من أبناء مؤسسة أولادنا على الرسم والتصوير بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، باستخدام ماكيتات مفرغة وألوان بارزة ساعدتهم علي التعلم بسرعة، وأبدي المتدربون سعادة كبيرة لاكتسابهم مهارة جديدة، وممارستهم للرسم بعد أن كانوا يظنون انهم لن يتمكنوا من ذلك أبدًا.

وقد وجهوا الشكر لمؤسسة أولادنا التي أتاحت لهم هذه الفرصة، حيث جاء هذا التدريب في إطار التعاون المثمر بين مؤسسة أولادنا ومؤسسة اليابان لتبادل الثقافات. 

وذلك في إطار خطط المؤسسة لدعم ودمج الأطفال المكفوفين في المجتمع، واكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية.

وقالت سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا، إن المؤسسة تضع نصب أعينها توفير كافة الفعاليات التي يمكن من خلالها كشف الإمكانيات الهائلة لدى الأطفال ذوي القدرات الخاصة في كل مكان بمصر، لافتة إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي تنظمها المؤسسة على مدار العام وعلى رأسها ملتقى أولادنا الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر إنطلاق النسخة الرابعة منه في 20 مارس 2020، تحت شعار " التكنولوجيا... طريقنا".

وتعد مؤسسة أولادنا واحدة من أبرز المؤسسات الفاعلة في مجال رفع مستويات تمكين الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات بالمجتمع.

يُذكر أن مؤسسة اليابان هي منظمة إدارية مستقلة، أسستها الحكومة اليابانية عام 1972 للقيام ببرامج التبادل الثقافي الدولي ولتعميق التفاهم بين اليابان ودول العالم.
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة أولادنا.. صور
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