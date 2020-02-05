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رياضة

ميمي عبدالرازق يتغزل في حسام حسن.. ويكشف سبب رحيله عن سموحة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:32 ص
ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق
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ياسمين تيسير
أشاد ميمي عبدالرازق مدير قطاع الناشئين في النادي المصري بـ حسام حسن المدير الفني السابق لـ سموحة، مشددًا على أنه أنقذ الفريق السكندري من الهبوط الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة.

وأضاف ميمي عبدالرازق في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" أن حسام حسن يمتلك طموحا كبيرا للغاية طوال الوقت ولديه الرغبه في تحقيق نتائج مبهرة، مشيرا الى ان هذا الامر لم يتحقق هذا الموسم مع سموحة.

وتابع ميمي عبدالرازق أن حسام حسن لديه موهبة في صناعة النجوم حيث يستطيع التعاقد مع لاعبين صغار السن وتدريبهم للوصول بهم لمستوى فني رائع ومميز.

واكمل ميمي عبدالرازق أن حسام حسن وجد ان الوضع اصبح سيئا مع الفريق لذلك فضل الرحيل، وهذا هو اسلوبه دائما.
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