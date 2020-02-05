شاهد.. كريم محمود عبدالعزيز وأوس أوس بمشهد من مسلسل الضوء الشارد

شارك الفنانان كريم محمود عبد العزيز، ومحمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" فيديو تمثيلى من مسلسل الضوء الشارد، حيث لقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا.

وجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور "رفيع بيه"، بينما جسد الفنان أوس أوس دور "فرحة"، أبطال مسلسل الضوء الشارد.

من ناحية أخرى يشارك أوس أوس وحمدى الميرغنى يجسدان خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.





مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.