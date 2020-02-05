حفل توقيع كتاب صحافة الفيديو والموبايل لـ هند هيكل

أقامت الكاتبة وصحفية الفيديو هند هيكل حفل توقيع كتابها الثاني بعنوان "صحافة الفيديو والموبايل" والذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب، ونافست به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، وهو ثاني عمل أدبي لها بعد كتاب "اللغة الصحفية".





يذكر أن كتاب "صحافة الفيديو والموبايل" هو أول عمل يقوم بتسليط الضوء على هذا النوع من الصحافة، وذلك بعد اتجاه المواقع الإلكترونية المصرية والعالمية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لعرض موادهم الإخبارية، حيث بدأ ظهوره وتدريب الصحفيين عليه في الفترة الأخيرة في العديد من المؤسسات الصحفية.



