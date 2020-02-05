AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حفل توقيع كتاب صحافة الفيديو والموبايل لـ هند هيكل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
أقامت الكاتبة وصحفية الفيديو هند هيكل حفل توقيع  كتابها الثاني بعنوان "صحافة الفيديو والموبايل" والذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب، ونافست به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، وهو ثاني عمل أدبي لها بعد كتاب "اللغة الصحفية".

يذكر أن كتاب "صحافة الفيديو والموبايل" هو أول عمل يقوم بتسليط الضوء على هذا النوع من الصحافة، وذلك بعد اتجاه المواقع الإلكترونية المصرية والعالمية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لعرض موادهم الإخبارية، حيث بدأ ظهوره وتدريب الصحفيين عليه في الفترة الأخيرة في العديد من المؤسسات الصحفية.

وأشارت هند هيكل إلى أن كتاب "صحافة الفيديو والموبايل" يستعرض مهارات إعداد وتأهيل صحفي الفيديو المحترف، فهو يؤسس الصحفي وينتقل به من مجرد محرر صحفي إلى صحفي متمكن من تعلم فنون التصوير والانتاج وكتابة سكريبت التقرير منتهيًا بتعلم فنون المونتاج، مؤكدة أن الكتاب يختصر فريق العمل الصحفي في التقرير والمكون من خمسة أشخاص إلى شخص واحد، يؤدي تلك المهام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كأس الاتحاد.. ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في دور الـ 16 بعد إقصاء شروزبري

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة جديدة لـ جماهير الأهلي.. تفاصيل سارة

تريزيجيه يكشف عن الشخص الذي كان سببًا في سر تألقه واحترافه

دعاء مستجاب في قيام الليل

جنايات الفيوم في شقة المدرس قاتل أولاده وزوجته.. شاهد

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل