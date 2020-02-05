إعلان جوائز النشاط الثقافي والعلمي ومسابقات ألعاب القوة بأسبوع فتيات الجامعات

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية جوائز مسابقات النشاط الثقافي والعلمي وألعاب القوة.









، وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة والدكتور وليد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة بتكريم الطالبات الفائزات وجاءت النتائج كالتالي .





(مسابقة سباق 200 م) فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول و التعليم العالي بالمركز الثاني وحلوان بالثالث.





(مسابقة الوثب) فازت حلوان بالمركز الأول والقاهرة بالمركز الثاني وجاءت طنطا في المركز الثالث.





وبذلك يكون الترتيب العام لألعاب القوى: حلوان في المركز الأول، والإسكندرية في المركز الثاني، والتعليم العالي في المركز الثالث

أما عن جوائز النشاط الثقافي فجاءت كالتالي:





(مسابقة البحث الاقتصادي) وحققت جامعة القاهرة المركز الأول وجامعة الفيوم المركز الثاني والتعليم العالي في المركز الثالث.





(مسابقة البحث الديني) جاءت القاهرة في المركز الأول والفيوم المركز الثاني وحلوان بالثالث.





(مسابقة شعر الفصحى) حققت المنصورة المركز الأول وجامعة والإسكندرية والفيوم المركز الثاني مناصفة وجاءت قناة السويس والتعليم العالي في المركز الثالث.





(مسابقة شعر العامية) جاءت كلٌ من المنوفية والإسكندرية في المركز الأول مناصفة وطنطا والفيوم المركز الثاني مناصفة وجاءت القاهرة وقناة السويس في الثالث مناصفة.





(مسابقة مجلة الحائط) جاءت كفر الشيخ والقاهرة في المركز الأول مناصفة وجاءت طنطا في المركز الثاني فيما حققت جامعة عين شمس وبني سويف في المركز الثالث مناصفة.





(مسابقة الأحاديث النبوية) جاءت جامعة الأزهر وأسيوط في المركز الأول مناصفة وبني سويف والفيوم المركز الثاني مناصفة والقاهرة والتعليم العالي المركز الثالث مناصفة.





(مسابقة المراسل التليفزيوني) جاءت أسيوط والأزهر في المركز الأول مناصفة والفيوم وبني سويف والفيوم المركز الثاني مناصفة وجاءت طنطا والسادات في المركز الأول مناصفة.





(مسابقة الطالبة المثالية) واحتلت المنيا المركز الأول وطنطا المركز الثاني والفيوم المركز الثالث .





(مسابقة دوري المعلومات) جاءت الفيوم في المركز الأول وطنطا في المركز الثاني والمنصورة جاءت ثالثا.

كما أعلنت جوائز النشاط العلمي على النحو التالي:





(مسابقة الميكاترونيك) حققت جامعة القاهرة المركز الأول وجامعة الزقازيق المركز الثاني وجامعتا عين شمس وبنها المركز الثالث مناصفة.





(نشاط الاليكنرونيك) جاءت التعليم العالي في المركز الأول وطنطا في المركز الثاني وأسوان والإسكندرية في المركز الثالث مناصفة.





ا(مسابقة الابتكار) جاءت حلوان في المركز الأول والمنصورة المركز الثاني وبني سويف في المركز الثالث.





(مسابقة الفوتوشوب) جاءت المنيا في المركز الأول والفيوم المركز الثاني والزقازيق المركز الثالث.





(مسابقة مجلة الحائط العلمية) حققت القاهرة المركز الأول والفيوم المركز الثاني بينما جاءت المنيا وأسيوط في المركز الثالث.





(مسابقة المعرض العلمي) جاءت الفيوم في المركز الأول والمنيا في المركز الثاني والمنوفية ودمياط في المركز الثالث مناصفة.





( دوري المعلومات الإليكتروني) جاءت بني سويف في المركز الأول وجنوب الوادي في المركز الثاني والفيوم والسادات في المركز الثالث مناصفة.





وفي ختام توزيع الجوائز قام رئيس الجامعة بالتقاط صورة جماعية مع الطالبات الفائزات في مختلف المسابقات، كما عبرت الطالبات عن سعادتهن بالمشاركات المختلفة في الأنشطة.