وزيرة بريطانية تتعرض للتنمر بسبب ملابسها العارية

تعرضت الوزيرة البريطانية تراسي برابين لحملة تنمر ممنهجة، عبر حسابها على تويتر، بعد انتشار صورة غير لائقة لها على وسائل التواصل الإجتماعي.

وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" ، فإن الوزيرة البريطانية تراسي تعرضت لسيل من الشتائم و التنمر الموجه لشخصها بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لها بفستان عار \داخل البرلمان .





وتسببت تلك الصورة في إزعاج الوزيرة إلا أنها عبرت عن غضبها بكلمات مقتضبة تفيد أنها مشغولة جدا بعملها ولا تملك متسعا من الوقت لترد على الجميع و توضح لهم ما السبب وراء إلتقاط تلك الصورة و اكتفت بتلك الكلمات القليلة .





وظهرت تراسي بفستان مكشوف الكتف في البرلمان أثناء إحدى الجلسات ،الامر الذي وضعها محل انتقاد شديد في الأيام الماضية .