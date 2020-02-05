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منوعات

وزيرة بريطانية تتعرض للتنمر بسبب ملابسها العارية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:21 ص
تراسي برابين
تراسي برابين
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مريم صليب
تعرضت الوزيرة البريطانية تراسي برابين لحملة تنمر ممنهجة، عبر حسابها على تويتر، بعد انتشار صورة  غير لائقة لها على وسائل التواصل الإجتماعي. 
وفقا لما ورد في صحيفة " مترو" ، فإن الوزيرة البريطانية تراسي تعرضت لسيل من الشتائم و التنمر الموجه لشخصها بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لها بفستان عار \داخل البرلمان . 

وتسببت تلك الصورة في إزعاج الوزيرة إلا أنها عبرت عن غضبها بكلمات مقتضبة تفيد أنها مشغولة جدا بعملها ولا تملك متسعا من الوقت لترد على الجميع و توضح لهم ما السبب وراء إلتقاط تلك الصورة و اكتفت بتلك الكلمات القليلة . 

وظهرت تراسي بفستان مكشوف الكتف في البرلمان أثناء إحدى الجلسات ،الامر الذي وضعها محل انتقاد شديد في الأيام الماضية . 
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