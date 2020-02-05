سترونج إندبندنت قارورة.. ديوان ساخر عن قضايا المرأة.. فيديو

تعد الكتابة من أعظم المواهب التى يمكن ان يمتلكها الأشخاص، ومن أفضل الوسائل التى يعبر بها الإنسان عن أفكاره واهتماماته المختلفة، كما أنها تضيف العلم والمعرفة لصاحبها ولقارئها.









كان نفسى انزل ديوان.. كانت هذه أولى الكلمات التى تعبر عن حب الكتابة والشغف الذى يمتلكه "محمد البغدادى"، الذى يهتم بالكتابة منذ 17 عاما، ومؤلف كتاب "سترونج إندبندنت قارورة" الكتاب الأكثر مبيعًا، والذى يعد من الكتب المتميزة التى تتحدث عن المرأة بشكل عام.









وقال محمد البغدادى، بأنه لم يكن بباله أن يكتب شئ خاص حول المرأة، ولكن حين قرر أن يقوم بكتابة أول ديوان له أدرك أن العديد من اعماله يخص المرأة، ويهتم بقضاياها المختلفة.





المرأة مادة خصبة.. كان التعبير الأكثر شمولًا الذى أراد به "محمد" أن يصل للقراء، حيث يعد من أهم الكتاب الذين يهتمون بقضايا المرأة، وتشغلهم بشكل كبير، ومن هنا قرر أن يقوم بكتابة هذه القضايا ولكن بشكل ساخر يعبر عن مشاكل المرأة واحتياجاتها.





يلا نزل الديوان.. هكذا لاقى محمد تشجيع أصدقائه وقرائه حول كتاباته الساخرة التى كان ينشرها عبر صفحته الشخصية، والتى كانت تلقى قبول واستحسان الكثيرين، وحينها قام باتخاذ قراره وأصدر أول ديوان شعر عامى.





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