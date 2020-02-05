إصابة 3 جنود عراقيين في تفجير متعاقب غرب بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن 3 جنود، أصيبوا ، خلال تفجير متعاقب غرب العاصمة بغداد.





وقال المصدر- في تصريحات ، أوردتها قناة "السومرية نيوز"- أن "عبوتين ناسفتين ، انفجرتا، الثلاثاء، بالتعاقب، استهدفت آليات تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء أبو غريب غرب بغداد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح".





وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".





يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.