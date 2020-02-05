بوتيجيج يخالف التوقعات ويتصدر نتائج انتخابات الديمقراطيين في آيوا

أظهرت نتائج انتخابات الديمقراطيين بولاية آيوا، لاختيار منافس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، تقدم "بيت بوتجيج إلى جانب السيناتور بيرني ساندرز، في مفاجأة بدت على ملامحه خلال خطابه بإحدى مدارس الولاية.





وقال بوتجيج ، مخاطبا الطلاب إن نجاحه يثبت "صحة وجود طفل في مكان ما في مجتمع يتساءل عما إذا كان ينتمي لأسرته الخاصة إذا كان يؤمن بنفسه وبلده، فهناك الكثير دعم هذا الاعتقاد"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وأشار إلي ملاحظته الآن أنه في "ولاية تفكر في نفسها لنفسها"، موضحا أنه لم يكن أبدًا أكثر ثقة في حملته وفريقه ورؤيته لأمريكا.





ويشكل تقدم رئيس البلدية الشاب في ولاية آيوا خسارة لكل من إليزابيث وارن التي حلت في المركز الثالث بعد السيناتور ساندرز، بينما حل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة.





ويثير تقدم بوتجيج واقعة فريدة من نوعها ففي حال انتخابه ووصوله إلى مقعد الرئاسة سيكون أول رئيس أمريكي مثلي الجنس، حيث يطمح الشاب صاحب الـ38 عاما ورئيس بلدية ساوث بند السابق، في منافسة دونالد ترامب خلال الانتخابات.





وأثار تأخر الإعلان عن النتائج استياء عدد من الديمقراطيين، فيما أكد رئيس الحزب أن النتائج المعلنة حتى الآن تم التحقق منها، وأرجع المسؤولون سبب تأخر إعلان الأصوات؛ إلى خطأ في تطبيق إلكتروني يستخدم في الفرز.





من جانبها، علقت إليزابيث وارن على تأخر النتائج، قائلة "لا أفهم ما يعنيه ذلك الإفراج عن نصف البيانات"، وتابعت "لذلك أعتقد أنه يتعين عليهم تجميعها معًا وإصدار جميع النتائج."



