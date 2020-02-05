نشرة الفن.. خاص| موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض.. وسارة نخلة تتألق بـ الروب الأبيض في أحدث ظهور لها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا في أمريكا، ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " الملصق الدعائي للحفل.









شارك الفنان كريم عفيفي، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة له.









نعي الفنان نبيل الحلفاوي الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي وافتها المنية أمس بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفى.





أطلق النجم محمد رمضان على قناته الرسمية بموقع YouTube الإعلان الدعائي الجديد من بطولته، وهو لصالح أحد أنواع مشروبات الطاقة.









يستعد الفنان محمد الشرنوبي، وراندا رياض، لإقامة حفل زفافهما بعد مرور عدة أشهر على خطوبتهما، في حفل عائلي اقتصر على حضور

الأهل والأصدقاء.





نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام.



