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فن

زعلان أوي.. ياسر جلال يشعل السوشيال ميديا.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:48 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
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مصطفى كرم
شارك الفنان ياسر جلال جمهور بفيديو له من مسلسل رحيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق ياسر جلال على الفيديو الذي نشره عبر انستجرام قائلاً: "زعلان أوي.. مين فاكر المشهد ده".

ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من مُتابعيه، وجاءت التعليقات بين "أحسن مشهد في المسلسل" و"مشهد جامد" و"منور يا نجم" و"كان مسلسل جميل".

يذكر أن الفنان ياسر جلال يقوم بتصوير مسلسله الجديد "الفتوة"، المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم ويشارك في البطولة، الفنانون "مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي". 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
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