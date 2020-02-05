الأمير وليام برفقة زوجته في محل مثلجات شهير.. صور

التقطت عدسات الكاميرات، صورا ، للأمير وليام ، دوق مدينة كامبريدج البريطانية ، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون ، أثناء تواجدهما في أحد محلات المثلجات الشهيرة ببريطانيا .





وفقاً لما ورد في صحيفة "ميترو" أن الأمير وليام اصطحب زوجته في نزهة سريعة في أحد أشهر محلات المثلجات بكامبريدج وسط المواطنين .





والتقط المواطنون بعض الصور التذكارية مع الأمير وزوجته، وكانت نزهة سريعة للغاية، فقد تناول الأمير مع زوجته نوع الأيس كريم المفضل لكل منهما .





وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك المكان هو الأكثر شهرة في بريطانيا، وكان يزوره الأمير قبل زواجه، واستمر حتى بعد الزواج، فهو يحب مذاق المنتجات التي يقدمها ذلك المكان.