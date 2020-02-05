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منوعات

الأمير وليام برفقة زوجته في محل مثلجات شهير.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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مريم صليب
التقطت عدسات الكاميرات، صورا، للأمير وليام، دوق مدينة كامبريدج البريطانية، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، أثناء تواجدهما في أحد محلات المثلجات الشهيرة ببريطانيا . 

وفقاً لما ورد في صحيفة "ميترو" أن الأمير وليام اصطحب زوجته في نزهة سريعة في أحد أشهر محلات المثلجات بكامبريدج وسط المواطنين . 

والتقط المواطنون بعض الصور التذكارية مع الأمير وزوجته، وكانت نزهة سريعة للغاية، فقد تناول الأمير مع زوجته نوع الأيس كريم المفضل لكل منهما . 

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك المكان هو الأكثر شهرة في بريطانيا، وكان يزوره الأمير قبل زواجه، واستمر حتى بعد الزواج، فهو يحب مذاق المنتجات التي يقدمها ذلك المكان.
الأمير وليام برفقة زوجته في محل مثلجات شهير.. صور
الأمير وليام برفقة زوجته في محل مثلجات شهير.. صور
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