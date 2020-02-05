بـ لوك جديد.. ميرهان تتألق في أحدث ظهور لها .. تعرف على السبب

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت ميرهان حسين بـ"لوك جديد"؛ ليناسب دورها فى مسلسل ختم النمر، المعروض على شاشة أون دراما.





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورة" جميلة الجميلات " متألقه كالعادة" و "منورة الدنيا كلها" و " ملكه" و " قمر".





يذكر أن ميرهان حسين تواصل حاليًا ، تصوير دورها فى مسلسل " ختم النمر" ، والذى ينتمى الى نوعية الأعمال الطويلة ، ويعرض خارج الماراثون الرمضانى .





المسلسل بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب،ومن تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.