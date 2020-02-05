إيمي سمير غانم تنعي نادية لطفي.. شاهد

نعت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة الكبيرة نادية لطفي ، التي وافتها المنية أمس؛ بعد تعرّضها لوعكة صحية شديد نقلت على إثرها للمستشفى.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لها مع الفنانة الراحلة نادية لطفي، وعلقت عليها: "الله يرحمها".



