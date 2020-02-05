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فن

إيمي سمير غانم تنعي نادية لطفي.. شاهد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:01 ص
ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
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مصطفى كرم
نعت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي وافتها المنية أمس؛ بعد تعرّضها لوعكة صحية شديد نقلت على إثرها للمستشفى.
ونشرت إيمي سمير غانم صورة لها مع الفنانة الراحلة نادية لطفي، وعلقت عليها: "الله يرحمها".

وكانت الفنانة نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى الرعاية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضها لنزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.

وتعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط".
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