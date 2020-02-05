استعدوا.. تغيرات غير سارة من الواتساب

سلسلة من التغيرات يجريها تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" خلال الفترة الأخيرة، منها ما حظي على إعجاب المستخدمين ومنها ما وجده البعض سيئًا للغاية، وعلى رأسها الوضع المظلم.





ويبدو أن WhatsApp يتخذ بعض القرارات التي لا تحظى بشعبية في الوقت الحالي، ففي البداية تم تضمين شعار Facebook في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق على الهاتف الذكي.





وبعد ذلك توقف WhatsApp عن دعم ملايين أجهزة iPhone و Android مما يعني أن بعض المستخدمين سيضطرون إلى شراء هاتف ذكي جديد إذا كانوا يريدون متابعة مراسلة الأصدقاء والعائلة.





أما عن الوضع المظلم فهو أحد الترقيات المتوقعة منذ سنوات، والذي ينتظره المستخدمون منذ فترة طويلة، ويتم الآن إجراء التحديث رسميًا عند بعض المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي للشركة.





ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لإصدار الوضع المظلم، ولكن من المتوقع إطلاقه رسميًا خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك ، قبل أن تصبح متحمسًا للغاية بشأن التحديث الخاص بالوضع المظلم عليك التفكير جيدًا.





وهناك العديد من الأشخاص الذين قاموا بتجربة الوضع المظلم للواتساب، يشكون منه واصفينه بإنه قبيح للغاية مقارنةً بجميع الأوضاع المظلمة الأخرى، كما أنه لا يحتوي على خيار الوضع المظلم AMOLED.





وليس فقط الجمهور العام هو الذي ينتقد هذا التغيير الأخير، فقد ركز فريق في TechRadar مشاكل التصميم، حيث لاحظ موقع التكنولوجيا ، إن استخدام WhatsApp لخلفية خضراء داكنة بدلًا من اللون الأسود يعني أن هؤلاء الذين يعرضون AMOLED على هواتفهم لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من الوضع المظلم، بما في ذلك توفير البطارية.





ويقول TechRadar أيضًا إن النص الأبيض الصارخ هو صعب على العينين وهو ليس مثاليًا بالنظر، مشيرين إلى أنه لا يزال WhatsApp يختبر الوضع المظلم في النسخة التجريبية ، لذا فقد يتغير قبل إصداره بالكامل ، لكن يبدو أن أحد التحديثات الأكثر إثارة في السنوات قد يكون له بعض العيوب غير السارة.