لن ندع الاشتراكية تدمر الرعاية الصحية.. مقتطفات خطاب ترامب أمام الكونجرس

نشر البيت الأبيض مقتطفات من خطاب ترامب لحالة الاتحاد المقرر أن يلقيه، حيث يسلط الرئيس الأمريكي الضوء على أمن حدود بلاده والرعاية الصحية إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية.





وجاء في مقتطفات خطاب حالة الاتحاد: "نحن نمضي قدمًا بوتيرة لم يكن من الممكن تخيلها في تلك الفترة القصيرة ، ولن نعود أبدًا".





وسيتحدث ترامب عن جهوده في إصلاح الاقتصاد الأمريكي وتوظيف المواطنين، إضافة إلى جهودة في دعم الجيش الأمريكي وإنشاء قوة فضاء جديدة.





كما جاء في كلمة ترامب:"لن ندع الاشتراكية تدمر الرعاية الصحية الأمريكية!".



