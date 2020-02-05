AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ست بـ 100 راجل.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ رانيا يوسف

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
شكرت الإعلامية انجي علاء، صديقتها الفنانة رانيا يوسف، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت انجي علاء عبر انستجرام، وعلقت عليها "هي ممثلة من العيار الثقيل..هي نموذج للأنثى القوية..المتمردة..الجريئة.. هي ست بـ100 راجل.. حياتها سلسلة تحديات، هي الدنيا علمتها وعلمت عليها فأصبح لديها مناعة ضد النقد وضد الصدمات.. هي صديقة الكل محبة للحياة.. هي المتغيرة الجميلة ..هي رانيا". 

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح الإعلان الأول لمسلسل «مملكة إبليس»

شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس

شاهد.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف مع بشرى ومنة شلبى وغادة عادل

مسلسلات خارج رمضان تخطف الأنظار .. منة شلبى تنافس بـ فى كل أسبوع يوم جمعة .. ومملكة إبليس يعرض فى فبراير المقبل

دراما خارج السباق الرمضاني .. منافسة شرسة بين النجوم .. منة شلبي تخطف الأنظار بـ فى كل أسبوع يوم جمعة.. وبيت القبائل وختم النمر ينافسان بقوة

رانيا يوسف تكشف عن شخصيتها في «مملكة إبليس» ..فيديو

ترشيحاتنا

قبل وضع جنينها بيوم.. حكاية ياسمين.. مزقها أعمامها بـ24 طعنة لحملها من خطيبها.. وزغاريد فرحة لغسل العار

وفاة والدة الفنانة هبة السيسي

30 دقيقة تخلصك من فراغات الشعر للأبد

دعاء مستجاب في قيام الليل

بلا أثر.. طرق غريبة لعلاج الجروح بدون مضادات حيوية

نشرة الفن.. خاص| موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض.. وسارة نخلة تتألق بـ الروب الأبيض في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل