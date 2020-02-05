ست بـ 100 راجل.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ رانيا يوسف

شكرت الإعلامية انجي علاء، صديقتها الفنانة رانيا يوسف، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت انجي علاء عبر انستجرام، وعلقت عليها "هي ممثلة من العيار الثقيل..هي نموذج للأنثى القوية..المتمردة..الجريئة.. هي ست بـ100 راجل.. حياتها سلسلة تحديات، هي الدنيا علمتها وعلمت عليها فأصبح لديها مناعة ضد النقد وضد الصدمات.. هي صديقة الكل محبة للحياة.. هي المتغيرة الجميلة ..هي رانيا".





وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.





ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصى، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.