بوسي شلبي تطلب الدعاء لـ فاروق الفيشاوي في ذكرى وفاته.. شاهد

ذكَّرت الفنانة بوسي شلبي، متابعيها ، بالذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ، الذي وافته المنية يوم 5 فبراير عام 2019، بعد صراع طويل مع المرض.





ونشر بوسي شلبي صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي مع الفنانه الراحله نادية لطفي علظبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة "اليوم 5 فبراير عيد ميلاد فاروق الفيشاوي ما تنسوش ندعوا له أسألكم الفاتحة للغالين".





يذكر أن الموت غيب الفنان الراحل فاروق الفيشاوي العام الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان تارك عدد كبير من الأعمال الفنية القيمة.