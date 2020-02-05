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أخبار البلد

يحدث اليوم.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. وقطع المياه عن شرق القاهرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:24 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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أ ش أ

يشهد اليوم الأربعاء، 5 من فبراير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:


القاهرة : يُعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين؛ تحضيرا لاجتماع المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في دورته الـ105 الذي يعقد غدا، الخميس، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية القادمة.

واشنطن: يلتقي وزير خارجية النمسا إلكسندر شالينبرج، نظيره الأمريكي مايك بومبيو؛ لبحث الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والنمسا.

ووهان: يقوم رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، بزيارة مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، للاجتماع بطلاب من بلاده يتلقون تعليمهم هناك.

أبوظبي: تعلق الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، جميع الرحلات المتجهة والقادمة من الصين باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

القاهرة: يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفيدرالية الإفريقية للإعلان عن مواجهات دور الثمانية في المسابقتين القاريتين، ويشهد الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاركة الثنائي المصري الأهلي والزمالك، فيما يتواجد في ربع نهائي الكونفدرالية الثنائي المصري الآخر "بيراميدز والمصري البورسعيدي".

القاهرة: قطع المياه عن بعض مناطق شرق القاهرة لمدة 12 ساعة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء. 

القاهرة: ينظم المركز القومي للبحوث ندوة علمية تحت عنوان "فيروس كورونا.. المسببات والوقاية"، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به علماء وباحثي المركز لنشر التوعية الصحية في المجتمع المصري.
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