ترامب يلقي خطاب حال الاتحاد.. رئيس موريتانيا: حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بتفاوض شامل.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدر خطاب حال الاتحاد، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد ضحاياه في الصين.





وأبرزت صحيفة "البيان" تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سنوات التراجع الاقتصادي "ولت بلا عودة.. والمستقبل مشرق".





وأضاف ترامب في خطاب حال الاتحاد صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي): " اقتصادنا اليوم في أفضل أحواله.. وحدودنا آمنة".





وأشار إلى أن "البطالة في عهد إدارتي في أدنى مستوياتها في نصف قرن"، مشيرا إلى إضافة ملايين الوظائف الجديدة.





وتابع: "عملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل وخفض الضرائب".





وفيما يخص حالة الحرب التجارية مع الصين، أكد ترامب أن سياسة الرسوم الجمركية مع الصين "آتت ثمارها".





واستطرد إن الشركات أخذت تعود مجددا إلى الولايات المتحدة، ووصف العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، بأنها "ربما تكون الأفضل على الإطلاق".





ودفاعيا، قال ترامب: "استثمرنا 2ر2 تريليون دولار في بناء الجيش الأمريكي .. قمنا بشراء أحدث التجهيزات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة".





فيما اهتمت صحيفة "الاتحاد" بالأوضاع في غزة، حيث شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على موقع جنوب قطاع غزة.





وذكرت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخًا تجاه موقع في مدينة خانيونس جنوبًا، ثم عاودت طائرات حربية قصفه بـ 4 صواريخ، وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.





كما اهتمت الصحف بانتشار كورونا وانتقاله من الصين إلى دول العالم، حيث ذكر تلفزيون أساهي اليوم الأربعاء نقلا عن وزارة الصحة اليابانية أن الفحوص أظهرت إصابة حوالي عشرة أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا.





وبدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة بعدما تبين إصابة راكب من هونغ كونغ أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان بالصين.





كما أبرزت "الاتحاد" حوارها مع رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد علاقة الإمارات العميقة بموريتانيا.





وبشأن الأزمة الليبية، قال الرئيس الموريتاني إنها "معقدة وذات انعكاسات خطيرة على المنطقة بصفة عامة، وعلى الأمن والاستقرار في أفريقيا بصفة خاصة. لقد تحولت ليبيا بفعل تسلل المرتزقة والإرهابيين إليها إلى قاعدة خلفية، وخزان رجال، ومؤن وعتاد للجماعات الإرهابية الناشطة في أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل".





وأكمل "نحن نعتقد أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بتفاوض شامل لا يستثني طرفًا، يمهد له وقف شامل لإطلاق النار ومنع كلي لتدفق الأسلحة".



