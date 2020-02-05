حدث ليلاً | ترامب يحرج نانسي بيلوسي والأخيرة تمزق خطابه.. صابرين تنعي الفنانة نادية لطفي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الأهلي بـ قرارين جديدين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:









فور انتهاء ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، قامت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب بتصرف غريب أثار جدلًا واسعًا.









خلال خطاب حال الاتحاد أمام الكونجرس، تم طرد أحد المحتجين من القاعة؛ بعد ما صاح صارخًا أثناء إلقاء ترامب خطابه السنوي.









تطرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطاب حال الاتحاد أمام الكونجرس، إلى دور إدارته في مكافحة الإرهاب.



