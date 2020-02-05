حدث ليلاً | ترامب يحرج نانسي بيلوسي والأخيرة تمزق خطابه.. صابرين تنعي الفنانة نادية لطفي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الأهلي بـ قرارين جديدين
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:01 ص
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
فور انتهاء ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، قامت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب بتصرف غريب أثار جدلًا واسعًا.
خلال خطاب حال الاتحاد أمام الكونجرس، تم طرد أحد المحتجين من القاعة؛ بعد ما صاح صارخًا أثناء إلقاء ترامب خطابه السنوي.
تطرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطاب حال الاتحاد أمام الكونجرس، إلى دور إدارته في مكافحة الإرهاب.
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حال الاتحاد السنوي أمام أعضاء الكونجرس، في القاعة ذاتها التي شهدت إجراءات العزل.
نعت الفنانة صابرين، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي وافتها المنية، أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها للمستشفى.
ذكَّرت الفنانة بوسي شلبي، متابعيها، بالذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية يوم 5 فبراير عام 2019، بعد صراع طويل مع المرض.
نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
زفَّ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للأهلي، بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.