الصحف الكويتية اليوم.. عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن.. السعودية تؤكد دعم جهود الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وبيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب حول حال الاتحاد

الكويت خالية من كورونا

ترامب يحسم «تمهيدية الجمهوريين» في أيوا

السعودية تؤكد دعمها مجددا لجهود الحل العادل للقضية الفلسطينية

بيلوسي تُمزق نسخة من خطاب ترامب حول حال الاتحاد





سلطت الصحف الكويتية الضوء اليوم، الأربعاء، على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، قالت صحيفة "الأنباء"، إن وزير الصحة الكويتي د. باسل الصباح، طمأن المواطنين بأن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن، مشيرا الى مبادرة وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية منذ الإعلان عن وجود سلالة جديدة متطورة للفيروس.





وأكد أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة تمثلت في متابعة ورصد القادمين من السفر عبر مراقبة القادمين من المناطق التي أعلن فيها عن حدوث حالات حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.





وقال إنه تم تحديد غرف وأماكن العزل وتجهيزها بجميع المستلزمات الطبية، مشيرا إلى تخصيص خط ساخن على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين.





وذكرت صحيفة "الجريدة"، أن مجلس الأمة الكويتي ناقش في جلسته العادية أمس، الثلاثاء، استعدادات الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، لمواجهة فيروس كورونا، وأكد وزير الصحة أنه تم تطبيق الفحص السريع لـ «كورونا» قبل إعلان منظمة الصحة العالمية للطوارئ، «وهناك حالات مشتبه فيها نظرا لعودتها من الدول الموبوءة»، مشيرًا إلى أن أي شخص يشتبه في إصابته يتم تطبيق كل الإجراءات الصحية بشأنه، ويتم عزله وفحصه حتى يتم التأكد من عدم إصابته.





وفي الشأن المصري، تحدثت صحيفة "الوطن" عن عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن إلى القاهرة، قائلة إن طائرة مصرية خاصة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادا مصريا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية منذ نحو شهرين.





ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي على "تويتر" تغريدة قال فيها: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية".





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "السياسة"، جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك خلال جلسة المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.





وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس أشار إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة، ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية العام 2002، معربًا عن تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين.





وأشار إلى أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.





دوليًا، سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدم إعلان الديمقراطيين عن فائز في الانتخابات التمهيدية ب‍أيوا قائلا إنه «كارثة مطلقة»، فيما حقق الرئيس الجمهوري فوزا كاسحا في الانتخابات المماثلة للحزب الجمهوري في الولاية ذاتها.





وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «لا شيء يعمل، تماما كما أداروا البلاد»، مشيرا إلى أن «الشخص الوحيد الذي يمكنه الإعلان عن نصر كبير جدا في أيوا هو ترامب».





فيما ذكرت صحيفة "القبس"، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مزقت اليوم، الأربعاء، ما بدا أنها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حال الاتّحاد، وهو ما يُظهر إلى حد كبير غياب التوافق بينهما.





وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف ترامب نسخةً من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزّقتها.





وفي أول مرة يلتقي فيها مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل أربعة أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب. ويبدو أن بيلوسي بوغتت، ولم يجر حديث بين الاثنين منذ اجتماعهما في أكتوبر.