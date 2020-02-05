الحجر الصحي بمطار القاهرة يعزل 20 راكبا قادمين من دول أفريقية

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 20 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من ثلاث دول أفريقية على عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.





وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وإعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.





كما عثر أطباء الحجر الصحي على 12 راكبا لا يحملون نفس الشهادات الطبية فور وصولهم من السودان، وكذلك راكب قادم من غانا على الطائرة المصرية، أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.





تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .