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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-2-2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:30 ص
سعر العملات اليوم
سعر العملات اليوم
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آية الجارحي

تباينت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

 

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

 

سعر الدولار والعملات الأجنبية

 

سعر الدولار الأمريكي

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء ، شراءً 15.75 جنيه، وبيعا 15.85 جنيه.

 

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سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأربعاء شراءً 17.40 جنيه، وبيعا 17.52 جنيه متراجعا قرشا واحدا.

 

سعر الجنيه الاسترليني​

أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 20.51 جنيه، وبيعا 20.63 جنيه مرتفعا نحو 7 قروش.


الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأربعاء، شراءً 16.25 جنيه، وبيعا 16.36 جنيه متراجعا 3 قروش.



سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 14.44 جنيه، وبيعا 14.53 جنيه متراجعا قرشين.

 

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.25 جنيه، وبيعا 2.26 جنيه.

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