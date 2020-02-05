مرتب ومنظم.. مؤسسة نبض الأمريكية: ترامب نفذ وعوده الانتخابية بالكامل.. فيديو

قال رئيس مؤسسة نبض الأمريكية، مايكل مورجان، إن المواطن الأمريكي يهتم بشكل كبير بما يؤثر عليه بشكل مباشر وهو الاقتصاد وفرص العمل ومعدل البطالة والمؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ منذ تولى الرئيس الأمريكى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف رئيس مؤسسة نبض الأمريكية، فى مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفى بوعوده، مشيرًا إلى أنه خلال حملته الانتخابية فى عام 2016 وعد بأنه سيصنع أمريكا جديدة وسيدفعها للأمام.





وتابع أن ترامب شخص مرتب ومنظم ويعرف ما يحتاجه المواطن ويقدره، مضيفًا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثبت أن تغير مزاجه وقراراته لا تؤثر على المصلحة العامة للبلاد، مؤكدًا ان ترامب ليس رجل سياسي ولكنه رجل أعمال ويدير الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها شركة كبيرة ويدفعها للأمام.





وأوضح أن دونالد ترامب يعمل على إعادة الجنود الأمريكيين من منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن دونالد ترامب نفذ وعوده الانتخابية بالكامل وأكثر منها أيضًا.



