تطوير "ساعة يد" جديدة لتعزيز الأداء الرياضي

طور باحثون أمريكيون جهازا بحجم "ساعة اليد"، يمكنه مراقبة كيمياء جسم الإنسان للمساعدة في تحسين الأداء الرياضي وتحديد المشكلات الصحية المحتملة واكتشاف الجفاف.





وقال مايكل دانييال الأستاذ في جامعة "نورث كارولينا" بالولايات المتحدة "يقوم الجهاز بتحليل العرق لمستخدمه، ليرصد نسبة الجلوكوز، اللاكتات، درجة الحموضة، ودرجة الحرارة أيضا".



