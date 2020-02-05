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منوعات

تطوير "ساعة يد" جديدة لتعزيز الأداء الرياضي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
طور باحثون أمريكيون جهازا بحجم "ساعة اليد"، يمكنه مراقبة كيمياء جسم الإنسان للمساعدة في تحسين الأداء الرياضي وتحديد المشكلات الصحية المحتملة واكتشاف الجفاف.

وقال مايكل دانييال الأستاذ في جامعة "نورث كارولينا" بالولايات المتحدة "يقوم الجهاز بتحليل العرق لمستخدمه، ليرصد نسبة الجلوكوز، اللاكتات، درجة الحموضة، ودرجة الحرارة أيضا".

وأضاف أن الجهاز يحتوي على شريط قابل للاستبدال على الجزء الخلفي منه مع أجهزة استشعار الكيميائية، وتقع هذه الشريحة على جلد المستخدم، حيث تتلامس مع عرق المستخدم ليتم تحليله وتسجيل النتائج ونقلها إلى الهاتف الذكي للمستخدم، وأشار إلى أن "الجهاز في حجم الساعة متوسطة الحجم، لكنه يحتوى على معدات تحليل تعادل 4 من أجهزة الكيمياء الإلكترونية الضخمة المستخدمة في المختبرات".. "لقد صنعنا شيئا مفيدا حقا بحيث يمكن استخدامه في هذا المجال".
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