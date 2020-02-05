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توك شو

التجارة الداخلية تكشف حقيقة وجود بورصة للدواجن فى مصر.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:55 ص
الدكتور ابراهيم العشماوى
الدكتور ابراهيم العشماوى ، مساعد أول وزير التموين
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شيرين عادل
قال الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين كانت تمتلك فى السابق ما يسمى ب بورصة القطن وبورصة البصل.

وكشف ابراهيم العشماوى، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد اليوم الأربعاء، عن عدم وجود مصطلح 
"بورصة" فى السجل التجارى وذلك على مستوى 4.5 مليون شركة المسجلة على قواعد تسجيل البيانات السجلات التجارية. 

ولفت ابراهيم العشماوى ،إلى أن البورصة الوحيدة الموجودة هى بورصة الأوراق المالية فقط،  مؤكدأ أن كافة الإدعاءات الخاصة بوجود بورصة دواجن أو غيرها خاطئة تمامأ وعارية من الصحة. 

وقدم برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة "صدى البلد"  اليوم، الأربعاء، فقرة متميزة مع الإعلامية هند النعساني، حيث حاورت الدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للكشف عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر.

برنامج "صباح البلد"، يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافةً إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.
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