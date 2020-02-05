التجارة الداخلية تكشف حقيقة وجود بورصة للدواجن فى مصر.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين كانت تمتلك فى السابق ما يسمى ب بورصة القطن وبورصة البصل.





وكشف ابراهيم العشماوى، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد اليوم الأربعاء، عن عدم وجود مصطلح

"بورصة" فى السجل التجارى وذلك على مستوى 4.5 مليون شركة المسجلة على قواعد تسجيل البيانات السجلات التجارية.





ولفت ابراهيم العشماوى ،إلى أن البورصة الوحيدة الموجودة هى بورصة الأوراق المالية فقط، مؤكدأ أن كافة الإدعاءات الخاصة بوجود بورصة دواجن أو غيرها خاطئة تمامأ وعارية من الصحة.



