وزير التعليم يحسم جدل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في مؤتمر صحفي .. اليوم

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر عقد مؤتمر صحفي طارئ اليوم الأربعاء بمقر وزارته.





وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: إن هذا المؤتمر الصحفي من المقرر أن يقدم فيه وزير التربية والتعليم شرحًا لنتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد.





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أيضا أن يتطرق وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر إلى كيفية فهم وتفسير نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم إغلاق رابط نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة إتاحته لجميع الطلاب منتصف نهار اليوم الأربعاء.





وقال وزير التربية والتعليم إن هذا الإجراء هدفه أن تتمكن الوزارة من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب، وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.





وأضاف وزير التربية والتعليم: كان واضحًا لنا أن هناك "التباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة"، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده علي الفور وسوف ننشره اليوم إن شاء الله.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره علي الرابط.