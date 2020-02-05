مجهولون يقتلون 3 أشخاص ويصيبون آخر بأبنوب

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر إطلاق مجهولين النيران عليهم، أثناء وجودهم أمام أحد المحلات بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب.
تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة، بوصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من أهالي قرية الشنابلة دائرة المركز، بإطلاق مجهولين نيران كثيفة على عدد من الأشخاص أثناء وجودهم أمام أحد المحلات بقرية عرب الشنابلة دائرة المركز، ووقوع وفيات ومصاب.
وبالانتقال والإسعاف تبيّن مصرع"عيسى. س. ف" ٥٠ سنة و "عصام. ح. ش" ٣٥ سنه و " على. ز. ج" 40 سنة من عائلات مختلفة وإصابة رابع تصادف وجوده بالمنطقة، وأشارت التحريات الأولية التي أجراها فريق مباحث المركز، إلى أنّ مجهولين يستقلون سيارة، أطلقوا النيران على المجني عليهم أثناء جلوسهم أمام أحد المحلات في القرية.