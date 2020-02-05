نصبت على 12 شخصا.. سقوط صاحبة محل استولت على 3.3 مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط صاحبة محل مفروشات قامت بالنصب على المواطنين واستولت منهم على 3 ملايين و300 ألف جنيه بقصد توظيفها فى تجارة المفروشات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بحضور عدد 12 شخصا " محددين " وأبلغوا بتضررهم من المدعوة " س س م " صاحبة محل مفروشات ومقيمه دائرة المركز لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه بقصد توظيفها وأنها توقفت عن سداد تلك الأرباح المتفق عليها منذ حوالى خمسة أشهر وحال مطالبتهم لها برد المبالغ المالية الخاصة بهم قامت بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتها.





وقدم المبلغين عددا من إيصالات الأمانة بقيمة تلك المبالغ موقعة من المتهمة تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بتحصلها علي تلك الأموال وعدم سدادها للأرباح المتفق عليها لتعثر تجارتها وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.