AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ: سيارة خاصة لنقل صيادين عائدين من اليمن إلى ذويهم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن عقب احتجازهم في اليمن من بينهم صيادين من كفر الشيخ وهما "فهمي محمد فهمي زهران، قرية العنابرة - مركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي - مدينة البرلس "، و30 صيادًا من دمياط.

وتواصل محافظ كفر الشيخ معهم ليلًا واطمأن عليهم وتم التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهم بعد أن نقلهم الأتوبيس من مطار القاهرة الدولي توجه بهم لمحافظة دمياط.

 وكلف محافظ كفر الشيخ، بإرسال سيارة لاصطحابهما لذويهما، مشيرًا إلى أنه سيتم اللقاء بهم فور وصولهم.

اقرأ أيضًا : 


ووجه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتدخله الشخصي وإفراجه عن الصيادين وإرسال طائرة خاصة لهم تقلهم إلى القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يحيل نائب مدينة البرلس ورئيس قرية للتحقيق

زغاريد وفرحة تملأ منازل الصيادين المفرج عنهم.. والأهالي ينتظرون بالزفة الدمياطي

شاهد.. المحافظ في استقبال الصيادين المفرج عنهم بالزفة الدمياطي فجرًا

ترشيحاتنا

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

قبل وضع جنينها بيوم.. حكاية ياسمين.. مزقها أعمامها بـ24 طعنة لحملها من خطيبها.. وزغاريد فرحة لغسل العار

إغلاق رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 مؤقتاً.. وزير التعليم: انتظروا نسخة جديدة بعد ساعات

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

برودة ورياح وأمطار.. طقس غير مستقر فى مصر لمدة 5 أيام

نصبت على 12 شخصا.. سقوط صاحبة محل استولت على 3.3 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

أكثر السيارات السيدان الصغيرة مبيعا في مصر.. صور