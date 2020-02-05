محافظ كفر الشيخ: سيارة خاصة لنقل صيادين عائدين من اليمن إلى ذويهم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن عقب احتجازهم في اليمن من بينهم صيادين من كفر الشيخ وهما "فهمي محمد فهمي زهران، قرية العنابرة - مركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي - مدينة البرلس "، و30 صيادًا من دمياط.





وتواصل محافظ كفر الشيخ معهم ليلًا واطمأن عليهم وتم التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهم بعد أن نقلهم الأتوبيس من مطار القاهرة الدولي توجه بهم لمحافظة دمياط.





وكلف محافظ كفر الشيخ، بإرسال سيارة لاصطحابهما لذويهما، مشيرًا إلى أنه سيتم اللقاء بهم فور وصولهم.





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ووجه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتدخله الشخصي وإفراجه عن الصيادين وإرسال طائرة خاصة لهم تقلهم إلى القاهرة.