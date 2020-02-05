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أخبار العالم

الخارجية الصينية: 21 دولة بينها مصر قدمت إمدادات طبية لمساعدة بكين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/ أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت- إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
وأضافت :"حتى ظهر اليوم الموافق 5 فبراير، قدمت حكومات 21 دولة، وهي مصر وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وبيلاروسيا وتركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والجزائر وأستراليا ونيوزيلندا وترينيداد وتوباجو ومنظمة اليونيسيف، إمدادات إلى الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، كما أعربت حكومات دول أخرى عن استعدادها للتبرع". 
وتابعت يينغ :"التبرعات تتحدث عن تعاطف هذه الدول.. الصديق وقت الضيق.. أود أن أشكرهم جميعا، وستواصل الصين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة لحماية صحة الشعب الصيني والإسهام في أمن الصحة العامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
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