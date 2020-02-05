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خبير اقتصادى: الاتحاد الأوروبى خسر بشكل كبير بخروج بريطانيا منه.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن معايير الاتحاد الأوروبي وشروطها لا تلتزم بها بعد دخول الدولة للاتحاد مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن العجز الذى يظهر فى الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبى كل عام يرجع لعدم التزام الدول بشروط ومعايير الاتحاد بعد انتسابها له.


وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال حديثه على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك دولا تطالب بإنفاق أكثر فى نقاط معينة خاصة وأن هناك دولا كبرى تساهم فى الاتحاد الأوروبى بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيظهر مشكلة كبيرة فى الاتحاد فى عام 2021.


وتابع أن بريطانيا كانت مساهما صافيا وتدفع فى العام الواحد 13 مليار يورو، مما سيجعل هناك فجوة كبيرة فى ميزانية الاتحاد الأوروبى الطويلة الأجل فى الفترة من عام 2021 و حتى 2027.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تخفيض العجز فى الميزانية العامة من خلال تقليل الإنفاق، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى خسر اقتصاديًا بشكل كبير بخروج بريطانيا.


وأشار إلى أن أمريكا وعدت بريطانيا بإبرام صفقات اقتصادية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن التكتل يبحث عن حلول لسد فجوة بريكست فى الموازنة طويلة الأجل 2021-2027.
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